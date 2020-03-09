البرلمان يصدر بياناً بشأن الأنباء عن إصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كورونا

اصدر مجلس النواب، الاثنين، بياناً بشأن الأنباء عن اصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كورونا، مؤكداً أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض وسائل الاعلام المحلية والدولية تداولت اليوم الاثنين، خبراً مفاده اصابة (١٠) من اعضاء مجلس النواب العراقي بفايروس كورونا المستجد".
وأضاف البيان "بدورنا ننفي نفياً قاطعا تلك الاخبار المتداولة والتي لا اساس لها من الصحة"، داعياً الى "توخي الدقة والموضوعية في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية".
وكان موقع سبوتنك الروسي نقل، اليوم الاثنين، عن مصدر سياسي قوله إن نتائج فحوصات مختبرية أجريت في مختبر الصحة المركزي، في العاصمة بغداد، جاءت موجبة بإصابة 10 أعضاء من مجلس النواب العراقي، بفيروس كورونا.
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