ألمانيا تعلن وفاة شخصين أصيبا بكورونا وبريطانيا تسجل رابع ضحية بالفيروس

أعلنت الصحة الألمانية، اليوم الاثنين، عن وفاة وفاة شخصين أصيبا بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت بريطانيا تسجيل رابع ضحية بالفيروس.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة في ولاية شمال الراين - وستفاليا الغربية، إن امرأة تبلغ من العمر 89 عاما مصابة بكورونا توفيت في بلدة إيسن، وأن مريضا آخر توفي في منطقة هاينسبيرغ.
وفي بريطانيا، قال وزير الصحة مات هانكوك إن شخصا رابعا في بريطانيا توفي متأثرا بفيروس كورونا.
وصرح هانكوك: "هنا في المملكة المتحدة، حتى صباح اليوم، كانت هناك 319 حالة مؤكدة، ومن المحزن للغاية أن هذا يشمل الآن أربع حالات وفاة".
وفي بريطانيا، قال وزير الصحة مات هانكوك إن شخصا رابعا في بريطانيا توفي متأثرا بفيروس كورونا.
وصرح هانكوك: "هنا في المملكة المتحدة، حتى صباح اليوم، كانت هناك 319 حالة مؤكدة، ومن المحزن للغاية أن هذا يشمل الآن أربع حالات وفاة".
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