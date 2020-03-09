مفوضية حقوق الإنسان: إصابة 11 عنصراً أمنياً جراء استهدافهم بالمولوتوف والحجارة في الخلاني

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، الاثنين، عن إصابة 11 عنصراً أمنياً جراء استهدافهم بالمولوتوف والحجارة في الخلاني. وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "11 عنصراً أمنياً أصيبوا نتيجة رميهم بالحجارة والقناني الزجاجية وقنابل الملوتوف من عدد من الأشخاص غير السلميين في ساحة الخلاني".



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