- 1/2
- 2/2
2020-03-09 | 15:02
509 مشاهدة
اعلن وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، عن موعد افتتاح ملعب الناصرية بعد تلكؤ العمل خلال الفترة الماضية.
واضاف ان "ملف البنى التحتية والمنشات الرياضية من الملفات الحساسة التي نطلب بها دعم اعلامنا الرياضي والجماهير ولا تحتمل أي تقولات لاتؤدي الى خدمة رياضة البلد ، مشددا انه ومنذ عام تقريبا على تسنمه مسؤولية الوزارة يتابع ملف الملاعب والمنشات الرياضية قيد الانجاز المتوقفة والمتلكئة وبدا تحركات سريعة بمختلف الجوانب منها مع الحكومة المركزية لزيادة الدعم المالي والجانب الاخر مع الشركات المنفذة للمشاريع وقد كتب النجاح لاغلب هذه المساعي باكثر من عشرة مشاريع ومنها ملعب الناصرية الذي نعول عليه كثيرا ونتوقع ان يستكمل قبيل انطلاق الدورة العربية العام المقبل".
واوضح ، أن "معوقات إدارية وأمنية أدت إلى توقف العمل بملعب الناصرية الأولمبي، إذ أحالت الوزارة المشروع لشركة "سار اورو" الفرنسية واستؤنف العمل به العام الماضي".
واضاف ان "الشركة أوقفت العمل في المشروع في الأول من تشرين أول من عام ٢٠١٩، بسبب عدم إكمال الأمور الإدارية في قسم العقود لتوقيع ملحق العقد، وبالتالي لا بد أن تكمل الشركة الإجراءات القانونية ليتم استئناف العمل".
وتابع، أن "ما مرت به محافظة ذي قار من أوضاع أمنية غير مستقرة أسهم أيضاً بتوقف المشروع"، موضحاً أن "الوزارة تسعى ومن خلال متابعتنا يوميا إلى تجاوز هذه العقبات واستئناف العمل بالمشروع خلال المدة المقبلة ليكون الملعب على أتم الجاهزية تحضيرا للاستحقاقات الرياضية المقبلة ونعتقد اننا وصلنا الان الى مرحلة مهمة جدا ذللت بها جميع الصعاب بتفهم واضح وسنكون مع الاعلام الرياضي قريبا في متابعة ميدانية للعمل في هذا المنشا الكبير".
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد افتتاح ملعب الناصرية الاولمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.