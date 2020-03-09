تعرف على موعد افتتاح ملعب الناصرية الاولمبي

وقال رياض في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "لملعب الناصرية الاولمبي سعة 30 الف متفرج اولوية خاصة لدينا من ناحية الموقع الاستراتيجي والكثافة السكانية ومن ناحية وجوده في منطقة امنة وتنصب جميع الجهود فيها للحكومة المحلية والجماهير باتجاه الانجاز ليكون مكملا لملعب سوق الشيوخ الكبير الذي يتسع لعشرة الاف متفرج".واضاف ان "ملف البنى التحتية والمنشات الرياضية من الملفات الحساسة التي نطلب بها دعم اعلامنا الرياضي والجماهير ولا تحتمل أي تقولات لاتؤدي الى خدمة رياضة البلد ، مشددا انه ومنذ عام تقريبا على تسنمه مسؤولية الوزارة يتابع ملف الملاعب والمنشات الرياضية قيد الانجاز المتوقفة والمتلكئة وبدا تحركات سريعة بمختلف الجوانب منها مع الحكومة المركزية لزيادة الدعم المالي والجانب الاخر مع الشركات المنفذة للمشاريع وقد كتب النجاح لاغلب هذه المساعي باكثر من عشرة مشاريع ومنها ملعب الناصرية الذي نعول عليه كثيرا ونتوقع ان يستكمل قبيل انطلاق الدورة العربية العام المقبل".واوضح ، أن "معوقات إدارية وأمنية أدت إلى توقف العمل بملعب الناصرية الأولمبي، إذ أحالت الوزارة المشروع لشركة "سار اورو" الفرنسية واستؤنف العمل به العام الماضي".

واضاف ان "الشركة أوقفت العمل في المشروع في الأول من تشرين أول من عام ٢٠١٩، بسبب عدم إكمال الأمور الإدارية في قسم العقود لتوقيع ملحق العقد، وبالتالي لا بد أن تكمل الشركة الإجراءات القانونية ليتم استئناف العمل".

وتابع، أن "ما مرت به محافظة ذي قار من أوضاع أمنية غير مستقرة أسهم أيضاً بتوقف المشروع"، موضحاً أن "الوزارة تسعى ومن خلال متابعتنا يوميا إلى تجاوز هذه العقبات واستئناف العمل بالمشروع خلال المدة المقبلة ليكون الملعب على أتم الجاهزية تحضيرا للاستحقاقات الرياضية المقبلة ونعتقد اننا وصلنا الان الى مرحلة مهمة جدا ذللت بها جميع الصعاب بتفهم واضح وسنكون مع الاعلام الرياضي قريبا في متابعة ميدانية للعمل في هذا المنشا الكبير".

