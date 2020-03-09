شمل أكثر من 100 عمل.. معرض سنوي للمرأة العراقية

احتضنت دائرة الفنون العامة إحدى تشكيلات وزارة الثقافة، الاثنين، معرضاً تشكيلياً لمناسبة عيد المرأة العالمي بمشاركة أكثر من 100 عمل فني. وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة الفنون في وزارة الثقافة تحتفي دائماً بالمرأة وهذا المعرض ضمن الخطة السنوية للدائرة من كل عام".



واشار عويد الى أن "المعرض احتضن اكثر من مئة عمل فني لفنانات من عموم العراق شمل مشاركات من الموصل والبصرة وديالى، قدمن فيه أعمال فنية ترتقي لمستوى عال من الفن التشكيلي وحملت أعمالهن رسائل فنية مختلفة".

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