نائب يدعو لاعتماد الشراكة بالمسؤولية بين الحكومة والبرلمان لتجاوز الازمة

اكد النائب عن تحالف النصر فيصل العيساوي، الاثنين، ان اي رئيس وزراء مكلف عليه ادارة الامور بطريقة تحمل المسؤوليات، مشيرا الى ان اعتماد اسلوب الشراكة بالحل والمسؤولية بين الحكومة والسلطة التشريعية هو السبيل الامثل لتجاوز الازمة.
وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء المكلف ينبغي عليه ادارة الامور خلال مرحلة الحوارات بطريقة تحمل المسؤوليات"، مبينا ان "مجئ شخص والجميع ينظر الى برنامجه على انه مجهول وغير واضح ويريد منهم ان يتبعوه غير ممكن".
واضاف العيساوي، أن "اي مكلف عليه اولا تحديد مشاكل كل مكون او مناطق على حدة، وان يضع المعالجات لكل منها على جانب ويذهب الى ممثلي تلك المناطق ويتحاور معهم حول رؤيتهم للمعالجات لتلك المشاكل"، لافتا الى أن "اعتماد هذا الاسلوب من اي مكلف وخلق شراكة بالحل والمسؤولية بين الحكومة والسلطة التشريعية لحل المشاكل هو السبيل الامثل لتجاوز الازمة".
واضاف العيساوي، أن "اي مكلف عليه اولا تحديد مشاكل كل مكون او مناطق على حدة، وان يضع المعالجات لكل منها على جانب ويذهب الى ممثلي تلك المناطق ويتحاور معهم حول رؤيتهم للمعالجات لتلك المشاكل"، لافتا الى أن "اعتماد هذا الاسلوب من اي مكلف وخلق شراكة بالحل والمسؤولية بين الحكومة والسلطة التشريعية لحل المشاكل هو السبيل الامثل لتجاوز الازمة".
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