بالفيديو..انقسام حاد في البيت السياسي الشيعي

انقسام حاد في البيت السياسي الشيعي حيال ازمة رئاسة الوزراء وبغياب الجنرال سليماني الذي كان يقود جمع الكتل الشيعية المنقسمة على نفسها لا يبدو ان هناك ضوء في نهاية النفق ما استدعى تدخل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ووصوله برفقة وفد رفيع المستوى الى بغداد عله يساهم بلملمة الخلافات وتقريب وجهات النظر بترشيح شخص بديل لعلاوي او الابقاء على عادل عبد المهدي.

رغم ان هذا الخيار سارعت قيادات في التيار الصدري الى رفضه مشددين وقوفهم ضد اي حراك يهدف الى اعادة رئيس الوزراء المستقيل تزامنا مع زيارة شمخاني مشيرين بالقول، ان ما حصل من رفض لعلاوي او تاخير تقديم مرشح بديل له حتى الان هي محاولة يائسة لبعض الكتل من اجل ابقاء الوضع على ما هو عليه.

ولقطع الطريق امام المدعين من الاحزاب الشيعية والشخصيات بتخويل المرجعية الدينية لهم تم توجيه كافة المحاكم ومكاتب الادعاء العام من قبل المحكمة الاتحادية باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يدعي كذبا انه ممثل المرجعية أو حاملا رسالة عنها،

وعلى الجانب الاخر لا تبدو الانقسامات والخلافات في البيت السياسي السني اقل وطئة فانشقاق النائب مثنى السامرائي عن تحالف القوى بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتشكيله تحالف جديد تحت مسمى( الوطن اولا )قد يزيد من حالة التشظي ويضعف موقف الكتل السنية في مباحثات تشكيل الحكومة ويزيد المشهد السياسي تعقيدا كما حصل مع المرشح محمد علاوي عندما وافق عليه النجيفي ورفضه الحلبوسي ما ادى الى فشله بعقد جلسة لتمرير كابينته الحكومية فيما يزال الكرد بيضة القبان يشتركون متى ضمن المرشح مصالح الكرد ويرفضون من ابتعد عن تحقيق مطالبهم

ومع تخلي المرجعية الدينية وضغط الجماهير واتساع فجوة الخلافات والانقسام يقف الفاعل الايراني الجديد امام اختبار صعب في ظل غياب الجنرال سليماني .

