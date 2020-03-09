مجهولون يقتلون صاحب محل مجوهرات بعد اقتحام محله وسط بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين اقتحموا، ظهر اليوم، محل مجوهرات في منطقة الكرادة داخل، وسط العاصمة بغداد، وقتلوا صاحب المحل.

وأضاف المصدر، ان قوة أمنية فرضت طوقا على مكان الحادث، ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، مشيرا الى فتح تحقيق بالحادث.

