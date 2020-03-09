أكد النائب عن كتلة صادقون البرلمانية محمد البلداوي، الاثنين، استمرار الحراك بين القوى السياسية من أجل المجيء بشخصية "مستقلة غير جدلية" لتولي منصب رئيس الوزراء، مبيناً أن الحكومة المقبلة سيكون لها ادوار ومهام محددة وستتبنى ثلاث مفاصل رئيسية خلال هذه المرحلة.
وأضاف البلداوي، أن "المفصل الثاني يرتبط بالجانب الأمني الذي يمكن من خلاله إعادة هيبة الدولة والاستقرار والأمن للبلد وتثبيت ركائزه"، ماضياً إلى القول: "أما المفصل الثالث وهو الاقتصادي من خلال تشريع موازنة تقلل من حجم العجز وطرح مشاريع استثمارية وخدمية تطور القطاعات المختلفة".
وتابع، أن "الحراك مستمر وبشكل مكثف بين القوى السياسية سواء داخل البيت الشيعي أو مع باقي القوى السياسية، حيث يحرص الجميع على عدم تكرار الكبوات السابقة والسعي للمجيء بحكومة تحصل على مستوى توافق مقبول من الأغلبية"، مؤكداً أن "الجهود تتركز على المجيء بشخصية مستقلة غير جدلية ولا تتأثر بالتجاذبات السياسية، وتعمل على توفير حاجة العراقيين من خدمات واستقرار وأمن".
وكان نائب رئيس الوزراء السابق قال، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات القائمة بين الكتل السياسية لاختيار رئيس الوزراء المقبل عادت إلى "المربع الأول".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يبين مهام الحكومة المقبلة ويؤكد: حراك مكثف للمجيء بشخصية غير جدلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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