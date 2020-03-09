نائب يبين مهام الحكومة المقبلة ويؤكد: حراك مكثف للمجيء بشخصية غير جدلية

وقال البلداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحكومة المقبلة سيكون لها أدوار ومهام محددة أبرزها الإعداد لإجراء الانتخابات المبكرة في مدة لا تتجاوز العام الواحد أو أكثر أو أقل لفترة معينة"، مبيناً أن "الحكومة المقبلة ستتبنى ثلاثة مفاصل رئيسية خلال هذه المرحلة أولها المفصل السياسي والذي من خلاله إدارة البلد سياسياً بشكل يجمع الفرقاء السياسيين تحت خيمة واحدة ويراعي العلاقات الخارجية للبلد بشكل متوازن مبني على المصالح المشتركة".وأضاف البلداوي، أن "المفصل الثاني يرتبط بالجانب الأمني الذي يمكن من خلاله إعادة هيبة الدولة والاستقرار والأمن للبلد وتثبيت ركائزه"، ماضياً إلى القول: "أما المفصل الثالث وهو الاقتصادي من خلال تشريع موازنة تقلل من حجم العجز وطرح مشاريع استثمارية وخدمية تطور القطاعات المختلفة".

وتابع، أن "الحراك مستمر وبشكل مكثف بين القوى السياسية سواء داخل البيت الشيعي أو مع باقي القوى السياسية، حيث يحرص الجميع على عدم تكرار الكبوات السابقة والسعي للمجيء بحكومة تحصل على مستوى توافق مقبول من الأغلبية"، مؤكداً أن "الجهود تتركز على المجيء بشخصية مستقلة غير جدلية ولا تتأثر بالتجاذبات السياسية، وتعمل على توفير حاجة العراقيين من خدمات واستقرار وأمن".



وكان نائب رئيس الوزراء السابق قال، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات القائمة بين الكتل السياسية لاختيار رئيس الوزراء المقبل عادت إلى "المربع الأول".