قائممقام الموصل: إبقاء منافذ المدينة الرئيسية مفتوحة أمام المواطنين

أعلن قائممقام الموصل زهير الأعرجي، الاثنين، إبقاء منافذ المدينة الرئيسية مفتوحة وعدم غلقها أمام المواطنين، وذلك بعد يوم على صدور قرار بإغلاق المنافذ. وقال الأعرجي في حديث مقتضب لـ الخليج 365، إنه "إلحاقاً بالأوامر السابقة لخلية الأزمة، تنسب إبقاء منافذ الموصل الرئيسية بالعمل وعدم غلقها أمام المواطنين". وكانت محافظة نينوى قررت، أمس الأحد، غلق جميع منافذ الدخول إلى مدينة الموصل لمواجهة تفشي فايروس "كورونا"، داعية مواطنيها المتواجدين خارج المحافظة للعودة خلال 24 ساعة، فيما وجهت بغلق كافة المقاهي وقاعات المناسبات لمدة 15 يوماً.





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