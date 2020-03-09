ايران: وفاة امرأة بفيروس جديد قاتل يختلف عن كورونا

افادت لجنة الامن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، بأن فيروسا مجهولا قاتلا يختلف عن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر في إحدى المحافظات الإيرانية وتسبب في وفاة امرأة.
وأشار إلى أنه "من المرجح أن يكون الفيروس الآخر نوع من الإرهاب البيولوجي الأمريكي الذي بثته واشنطن في البلاد".
وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في وقت سابق، اليوم ارتفاع عدد الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 237 حالة والإصابات إلى 7161 مصابا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 7161 والوفيات إلى 237 وعدد المتعافين وصل إلى 2394"، موضحا أنه تم "تسجيل 43 حالة وفاة و595 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".
كما أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي، الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، مشيرا إلى أن "المدانين باحتكار المواد الطبية سوف يتم محاكمتهم بشكل علني وتصادر المواد المحتكرة لديهم ويتم توزيعها بسرعة على الشعب".
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