الإمارات تعلن 14 إصابة جديدة بفيروس 'كورونا'

أعلنت الإمارات اليوم الاثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى أشخاص من جنسيات مختلفة.



وأوضحت الوزارة أنه "تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا، و كانوا جميعهم في الحجر الصحي وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 59 حالة". ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، عن وزارة الصحة أن الحالات الـ14 "تعود لجنسيات مختلفة تضمنت 4 أشخاص من الإمارات و3 أشخاص من إيطاليا وشخصين اثنين من كل من بنغلاديش والنيبال وشخصا واحدا من كل من روسيا والهند وسوريا".وأوضحت الوزارة أنه "تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا، و كانوا جميعهم في الحجر الصحي وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 59 حالة". ونصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة.

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