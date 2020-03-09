خبير يتوقع وفاة 60 مليون شخص بسبب كورونا

قال خبير في أمراض الأوبئة التاجية وقائد المعركة العالمية ضد السارس سابقا، إن فيروس "كوفيد-19" (كورونا المستجد) هو بالتأكيد "أكثر عدوى من السارس".
وأضاف البروفيسور ليونغ، أن "الجميع عرضة للإصابة. إذا افترضت أن الجميع يختلطون عشوائيا مع بعضهم البعض، فستشاهد في النهاية 40 أو 50 أو 60 في المائة من السكان مصابين"، بحسب الديلي ميل.
وتابع: "هذا قد يعني أن ما بين 45 و 60 مليون شخص سيموتون على مستوى العالم، وعلينا أن نستعد لهذا الاحتمال".
وتابع: "هذا قد يعني أن ما بين 45 و 60 مليون شخص سيموتون على مستوى العالم، وعلينا أن نستعد لهذا الاحتمال".
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