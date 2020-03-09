البصرة تعطل الدوام الرسمي في دوائرها

اعلنت محافظة البصرة، الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها.
وقال المحافظ اسعد العيداني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة الرسمية"، مبينا انه "يستثنى من ذلك دوائر الصحة والامن".
واضاف ان "العطلة تستمر لغاية الـ22 من اذار الحالي"، مشيرا الى ان "ذلك جاء بعد تسجيل حالة وفاة في المحافظة لرجل مسن مصاب بفايروس كورونا".
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