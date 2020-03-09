اليوم.. الأنيق يتحدى عناد الصناعات في ممتاز الكرة

2020-03-09 | 10:25
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يستضيف نادي الطلبة فريق الصناعات الكهربائية على ملعب الشعب الدولي لحساب مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الممتاز لكرة القدم.
ويحاول فريق الأنيق أن يواصل صحوته من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما نجح من حصد العلامة الكاملة في المباراة السابقة أمام نفط الجنوب.
بدوره، يحاول الصناعات الاستمرار في تحقيق المفاجآت وإحراج الكبار، خاصة بعدما هزم أربيل في عقر داره بالجولة السابقة وكذلك كي يبرهن ان تواجده بالقرب من الكبار في سلم الترتيب لم يأتِ بالصدفة.
تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستكون منقولة مباشرة عبر قناة العراقية الرياضية في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.
بدوره، يحاول الصناعات الاستمرار في تحقيق المفاجآت وإحراج الكبار، خاصة بعدما هزم أربيل في عقر داره بالجولة السابقة وكذلك كي يبرهن ان تواجده بالقرب من الكبار في سلم الترتيب لم يأتِ بالصدفة.
تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستكون منقولة مباشرة عبر قناة العراقية الرياضية في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.
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