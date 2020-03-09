اليوم.. الأنيق يتحدى عناد الصناعات في ممتاز الكرة

ويحاول فريق الأنيق أن يواصل صحوته من خلال تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما نجح من حصد العلامة الكاملة في المباراة السابقة أمام نفط الجنوب.

بدوره، يحاول الصناعات الاستمرار في تحقيق المفاجآت وإحراج الكبار، خاصة بعدما هزم أربيل في عقر داره بالجولة السابقة وكذلك كي يبرهن ان تواجده بالقرب من الكبار في سلم الترتيب لم يأتِ بالصدفة.

