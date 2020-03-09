ذكر موقع روسي، إصابة 10 نواب عراقيين بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع سبوتنك الروسي عن مصدر سياسي قوله إن "نتائج فحوصات مختبرية أجريت في مختبر الصحة المركزي، في العاصمة بغداد، جاءت موجبة بإصابة 10 أعضاء من مجلس النواب العراقي، بفيروس كورونا"، بحسب المصدر.

كما نقل الموقع عن ما اسماه مصدر حقوقي بارز تلميحه الى معلومات عن إصابة نواب من البرلمان بفيروس كورونا، لكن لا يوفر أي تأكيد أو إعلان رسمي بذلك.

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ولم يصدر لغاية الان اي بيان رسمي ينفي او يؤكد صحة هذه المعلومات.

وسجل العراق، امس الأحد، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع العدد إلى 60 حالة حتى الآن.