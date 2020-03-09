عضو بالصحة النيابية يقدم مقترحات بعد ارتفاع الاصابات بكورونا لاكثر من 60 حالة

قدم عضو لجنة الصحية النيابية جواد الموسوي، الاثنين، مقترحات بعد ارتفاع الاصابات بكورونا لاكثر من 60 حالة، فيما اشار الى ان بعض الكوادر الطبية اصيبت بالفايروس.

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هناك عدة مقترحات نضعها امام خلية الازمة ووزارة الصحة بعد ازدياد حالات الاصابة بفايرس كورونا لاكثر من ٦٠ حالة وتعرض بعض الكوادر الطبية للعدوى".

واضاف ان "المقترح الاول هو جعل دوام الكوادر الطبية والتمريضية والساندة خلال ازمة فايروس كورونا 50% مقسم على وجبتين كل وجبة يستمر دوامها ١٤ يوما وهي فترة حضانة المرض"، مبينا ان "ذلك سيسهم بضمان تقليل فرص اصابتهم جميعا او اصابة عوائلهم وضمان تواجد وجبة ساندة احتياط جاهزة للعمل في حال تعرض احدى الوجبتين للاصابة كما حدث في كربلاء".

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وتابع ان "المقترح الثاني هو الشروع خلال ٢٤ ساعة بانشاء مستشفيات ميدانية ومخيمات عزل جديدة خاصة لعزل المصابين والمشكوك باصابتهم القادمين من الدول الموبوءة او الملامسين لعزلهم لمدة ١٤ يوما"، مشيرا الى انه "بعد ذلك يتم مغادرة من يثبت عدم اصابته بالمرض على ان تكون هذه المستشفيات الميدانية او المخيمات على اطراف كل محافظة او على الحدود مع ايران".

واكد ان "المقترح الثالث هو غلق الحدود بشكل تام في جميع انحاء العراق لمدة ١٤ يوما والسماح للعراقيين فقط بالدخول على ان يحجزوا جميعا بدون استثناء في المستشفيات الميدانية والمخيمات المشار لها في المقترح اعلاه لمدة ١٤ يوما والسماح لهم بالخروج بعد التأكد من سلامتهم".

وأكدت وزارة الصحة والبيئة، امس الأحد، تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا، بواقع حالة في كل من المحافظات المثنى والأنبار وذي قار والنجف وبغداد وميسان.