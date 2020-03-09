تحركات السعودية لـ'معاقبة' روسيا تهبط بأسعار النفط نحو 30%

وتراجعت الأسعار بنحو الثلث عقب تحرك السعودية بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته أوبك لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي لفايروس كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 10.63 دولار أو ما يعادل 23% إلى 34.72 دولاراً للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10.55 دولار أو ما يعادل 25% إلى 30.77 دولاراً للبرميل.



ويُنهي تفكك المجموعة المعرفة باسم "أوبك+"، التي تضم أوبك علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا، تعاونا استمر لما يزيد عن ثلاث سنوات لدعم السوق، ولتحقيق استقرار في الأسعار في الآونة الأخيرة في ظل تهديد من الأثر الاقتصادي الناجم عن تفشي فايروس كورونا.

وتخطط السعودية لزيادة إنتاجها لما يزيد عن عشرة ملايين برميل يومياً في نيسان بعد انتهاء الاتفاق الحالي لكبح الإنتاج في نهاية اذار.

وتسعى أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم لمعاقبة روسيا، ثاني أكبر منتج للخام في العالم، بسبب عدم دعمها لتخفيضات الإنتاج المقترحة الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.