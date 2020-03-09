تحركات السعودية لـ'معاقبة' روسيا تهبط بأسعار النفط نحو 30%

انخفضت أسعار النفط نحو ما يقارب من 30%،الاثنين، بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضعت خططا لزيادة كبيرة في إنتاج النفط الشهر المقبل، لتبدأ حرب أسعار حتى في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فايروس كورونا في تآكل نمو الطلب العالمي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 10.63 دولار أو ما يعادل 23% إلى 34.72 دولاراً للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10.55 دولار أو ما يعادل 25% إلى 30.77 دولاراً للبرميل.
ويُنهي تفكك المجموعة المعرفة باسم "أوبك+"، التي تضم أوبك علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا، تعاونا استمر لما يزيد عن ثلاث سنوات لدعم السوق، ولتحقيق استقرار في الأسعار في الآونة الأخيرة في ظل تهديد من الأثر الاقتصادي الناجم عن تفشي فايروس كورونا.
وتخطط السعودية لزيادة إنتاجها لما يزيد عن عشرة ملايين برميل يومياً في نيسان بعد انتهاء الاتفاق الحالي لكبح الإنتاج في نهاية اذار.
وتسعى أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم لمعاقبة روسيا، ثاني أكبر منتج للخام في العالم، بسبب عدم دعمها لتخفيضات الإنتاج المقترحة الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك.
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