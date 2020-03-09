بالصور.. مصرع 13 شخصاً بحادث سير على طريق المثنى – ذي قار

أفاد مصدر في الشرطة، الاثنين، بمصرع 13 شخصاً جراء حادث سير على الطريق السريع الرابط بين محافظتي المثنى وذي قار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث سير وقع في الطريق السريع مثنى - ناصرية نتيجة اصطدام صهرجين محملة بمادة النفط الأسود مع عجلة المعروفة محلياً (بهبهان)". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث أدى إلى مصرع سائقي الصهريجين، بالإضافة إلى 11 شخصاً يستقلون (البهبهان)". Advertisements



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