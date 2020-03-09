محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء السوداني 'فيديو'

الى ذلك، قال موقع "سبوتنيك" الروسي، إن "رئيس الوزراء بصحة جيدة بعد محاولة اغتياله بمنطقة كوبر القريبة من العاصمة الخرطوم"، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيصدر بيانا بعد قليل.

كما نقلت قناة "سكاي نيوز"، عن مراسلها قوله إن "المعلومات تشير إلى أن عبوة ناسفة استخدمت في تفجير السيارة"، مؤكدا أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار".



ونقلت القناة عن شهود عيان، إن "الانفجار وقع شرق كبري كوبرى شمال شرق الخرطوم واستهدف سياراتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني مما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.

من جانبها، أكدت زوجة رئيس الوزراء السوداني أنه لم يصب بأذى في محاولة الاغتيال.