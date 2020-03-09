الاعرجي: مفاوضات اختيار رئيس الوزراء تراجعت إلى المربع الأول

وقال الاعرجي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مفاوضات اختيار رئيس الوزراء تراجعت إلى المربع الأول، وذلك بالعودة للبحث في آليات الترشيح".

واضاف أن "هذا يضعنا أمام احتمالية انتهاء المدة الدستورية دون اتفاقٍ على أيّ مرشح".

