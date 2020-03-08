بعد قليل في المناورة.. السهيل في اول حوار له بعد الاعتذار عن تشكيل الحكومة

تبث قناة السومرية بعد قليل حلقة جديدة من برنامج المناورة. وضيف حلقة اليوم، وزير التعليم العالي قصي السهيل في اول حوار له بعد الاعتذار عن تشكيل الحكومة.



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