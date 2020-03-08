صالح يتسلم رسالة نصية من السيسي

اعلنت رئاسة الجمهورية، الاحد، عن تسلم الرئيس برهم صالح رسالة نصية من نظريه المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل وزير الخارجية المصري في قصر السلام وتسلم رسالة نصية من الرئيس المصري".

ووصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، إلى العاصمة بغداد.