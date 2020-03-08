وصول وزير الخارجية المصري إلى بغداد

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، إلى العاصمة بغداد.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم استقبل نظيره، اليوم، سامح شكري في مطار بغداد الدولي".
وكان الحكيم قد أشار في تغريدة على موقعه في "تويتر"، إلى إن "شكري سيصل اليوم، إلى بغداد حاملاً رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس برهم صالح.
وكان الحكيم قد أشار في تغريدة على موقعه في "تويتر"، إلى إن "شكري سيصل اليوم، إلى بغداد حاملاً رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس برهم صالح.
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