روسيا تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص زاروا ايطاليا مؤخرا

قال المركز الروسي للوقاية من كورونا، إنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كرونا المستجد في روسيا، مشيرا إلى أن كافة المصابين، زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين. وأضاف المركز: "خلال اليوم المنصرم، تم تسجيل 3 إصابات بفيروس كرونا المستجد في روسيا. المصابون الثلاثة من مواطني روسيا الاتحادية. الإصابة الأولى في مقاطعة كالينينغراد، والثانية في مقاطعة بيلغورود، وهنا إصابة في مقاطعة موسكو".



ووفقا لنتائج الاستقصاء الوبائي، فإن المواطنين المصابين زاروا إيطاليا في الأسبوعين الماضيين. وتم نقلهم جميعا إلى المستشفيات وهم يخضعون للحجر الصحي. وأثبتت الفحوصات الطبية، واقعة إصابتهم جميعا.

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