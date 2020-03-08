بعد وصفهم اجراءاتهم بـ'الكلاوات'.. نائب يطالب بإحالة أعضاء خلية الأزمة للتحقيق

وقال عبد الله في تغريدة نشرها اليوم في حسابه الشخصي بموقع تويتر: "شكرا لخلية الأزمة التي قرأت للشعب بياناً يتضمن بعض النقاط المصنفة من قبلهم على أنها خداع للرأي العام، شكراً لصراحتهم عندما قالوا (هاي النقطة كلاوات) و(هاي هم كلاوات) ".وأضاف عبدالله "بهذه المناسبة أطالب بحل خلية الأزمة وإحالة اعضائها إلى التحقيق بتهمة الاستهزاء بالشعب".

وكان عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي قد طالب، امس السبت، رئيس الوزراء بتغيير خلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا، مشيرا الى "عدم جديتها في التعامل مع خطورة المرض وضعف اداءها على ارض الواقع".

يذكر ان مقطع فيديو قد تسرب مساء الجمعة، لأعضاء خلية الأزمة وهم يناقشون فقرات تم اتخاذها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد بسخرية وبشكل لا يتناسب مع حجم خطورة الموقف، حيث وصف بعض اعضاء اللجنة المتواجدين بعض تلك الفقرات باللهجة الدراجة أنها "كلاوات" .

