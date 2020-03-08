طالب النائب عن حركة التغيير هوشيار عبدالله، الاحد، بحل خلية الأزمة الحكومية المشكلة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وإحالة اعضائها إلى التحقيق بتهمة "الاستهزاء بالشعب"، وذلك بعد وصفهم اجراءات اللجنة في اللهجة الدارجة بأنها "كلاوات".
وأضاف عبدالله "بهذه المناسبة أطالب بحل خلية الأزمة وإحالة اعضائها إلى التحقيق بتهمة الاستهزاء بالشعب".
وكان عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي قد طالب، امس السبت، رئيس الوزراء بتغيير خلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا، مشيرا الى "عدم جديتها في التعامل مع خطورة المرض وضعف اداءها على ارض الواقع".
يذكر ان مقطع فيديو قد تسرب مساء الجمعة، لأعضاء خلية الأزمة وهم يناقشون فقرات تم اتخاذها من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد بسخرية وبشكل لا يتناسب مع حجم خطورة الموقف، حيث وصف بعض اعضاء اللجنة المتواجدين بعض تلك الفقرات باللهجة الدراجة أنها "كلاوات" .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصفهم اجراءاتهم بـ'الكلاوات'.. نائب يطالب بإحالة أعضاء خلية الأزمة للتحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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