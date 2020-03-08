وجه مجلس القضاء الاعلى، الاحد، باتخاذ الاجراءات بحق كل من يدعي كذبا تمثيل المرجعية الدينية، مبينا ان ذلك جاء بعد ظاهرة ادعاء البعض خلال فترة المباحثات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة انهم ممثلي المرجعية.
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان عقد صباح اليوم، مع رئيس جهاز الادعاء العام موفق العبيدي ورئيس جهاز الاشراف القضائي جاسم محمد عبود اجتماعا ناقش فيه الاجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها لاحتواء الاصابات بفايروس كورونا"، مبينا ان "المجتمعين ناقشوا الاجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها لاحتواء الاصابات بفايروس كورونا والعمل بتوصيات خلية الازمة بخصوص ذلك".
واضاف أن "المجتمعين ناقشوا ظاهرة ادعاء البعض خلال فترة المباحثات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة انهم ممثلي المرجعية الدينية أو ناقلي لوجهات نظرها"، مشيرا الى انه "تم توجيه كافة المحاكم ومكاتب الادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يدعي كذبا انه ممثل المرجعية أو حاملا رسالة عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الاعلى يوجه باتخاذ الاجراءات بحق كل من يدعي كذبا تمثيل المرجعية الدينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.