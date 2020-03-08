القضاء الاعلى يوجه باتخاذ الاجراءات بحق كل من يدعي كذبا تمثيل المرجعية الدينية

وجه مجلس القضاء الاعلى، الاحد، باتخاذ الاجراءات بحق كل من يدعي كذبا تمثيل المرجعية الدينية، مبينا ان ذلك جاء بعد ظاهرة ادعاء البعض خلال فترة المباحثات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة انهم ممثلي المرجعية.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان عقد صباح اليوم، مع رئيس جهاز الادعاء العام موفق العبيدي ورئيس جهاز الاشراف القضائي جاسم محمد عبود اجتماعا ناقش فيه الاجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها لاحتواء الاصابات بفايروس كورونا"، مبينا ان "المجتمعين ناقشوا الاجراءات الاحتياطية الواجب اتخاذها لاحتواء الاصابات بفايروس كورونا والعمل بتوصيات خلية الازمة بخصوص ذلك".

واضاف أن "المجتمعين ناقشوا ظاهرة ادعاء البعض خلال فترة المباحثات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة انهم ممثلي المرجعية الدينية أو ناقلي لوجهات نظرها"، مشيرا الى انه "تم توجيه كافة المحاكم ومكاتب الادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يدعي كذبا انه ممثل المرجعية أو حاملا رسالة عنها".