الفياض يؤكد خلال لقائه شمخاني على اهمية التعاون بين العراق وايران لمواجهة كورونا

اكد مستشار الامن الوطني فالح الفياض، الاحد، على اهمية التعاون بين العراق وايران لمواجهة كورونا، فيما شدد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني على ضرورة ان يستعيد العراق دوره الاقليمي والدولي.

وقال مكتب الفياض في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مستشار الامن الوطني فالح الفياض استقبل في مكتبه ببغداد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث المشاكل في المنطقة وسبل حلها، وافاق تطوير العلاقات بين العراق وايران بما يخدم مصالح الشعبين".

واضاف ان "الجانبين بحثا الواقع السياسي والاستراتيجي في المنطقة وتأثير انتشار مرض كورونا في المنطقة لاسيما على مستوى التواصل بين الدولتين".

واكد الفياض "على اهمية التعاون المشترك بين العراق وايران في مواجهة خطر مرض كورونا كما تعاونا سابقاً في مواجهة داعش الارهابي".

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واضاف الفياض ان "الشعب العراقي شعب مكافح وصابر وسيتجاوز المحن وهو يتطلع لواقع سياسي جديد من خلال قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة بما يسهم في انطلاقة جديدة للعراق في المحافل الدولية والاقليمية تضعه في مكانته المناسبة".

من جانبه اكد شمخاني "على اهمية تعزيز التعاون لا سيما في المجالات الصحية والعلاجية لمواجهة مخاطر كورونا"، مضيفا ان "الشعب العراقي شعب يستحق الاستقرار وان العراق يجب ان يستعيد دوره الاقليمي والدولي".

ووصل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، امس السبت، الى العاصمة بغداد على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوى.