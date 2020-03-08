دعاوى عراقية ضد التحالف الدولي

كشف مصدر سياسي، عن مباشرة لجان من المحامين والحقوقيين بتقديم دعاوى ضد التحالف الدولي، مبينا ان هذه الخطوة تدعمها جهات سياسية.

وقال المصدر ان "لجاناً من محامين وحقوقيين باشرت منذ أيام التحرّك، لرفع دعاوى قضائية ضد التحالف الدولي بشأن الضحايا المدنيين"، مبينا ان "الحكومة العراقية أو أياً من مؤسساتها غير مشتركة في هذا الحراك، المتعلق بمقاضاة التحالف الدولي، لكن الحكومة العراقية لا تمانعه، وقدمت تسهيلات في هذا الصدد من ناحية المعلومات المتوفرة لديه".

واضافت ان "الخطوة تدعمها جهات سياسية معروفة التوجه"، معتبراً أنه "كان على اللجان التي تجمع أسماء الضحايا وتواريخ وملابسات مقتلهم أن تطالب الحكومة بإنصاف ذويهم من الأذى الذي تعرضوا له، وصرف مرتبات أو تعويضات لهم".

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وتابع ان "الموضوع بمجمله يندرج ضمن وسائل ضغط، عبر استعراض أوراق المعارك التي جرت بين نهاية 2014 وحتى 2018، والتي شاركت فيها أسلحة جو عدة، أبرزها سلاح الجو الأميركي والبريطاني والفرنسي والكندي والأسترالي والهولندي، وكذلك العراقي".

يذكر ان العديد من الاخطاء العسكرية ارتكبت خلال عمليات تحرير المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش"، والتي ادى الى سقوط قتلى وجرحى.