اعلنت وزارة الخارجية، السبت، عن تسلّم العراق كمامات ومستلزمات طبية تصل إلى ستة اطنان من الصين اليوم.
وأضاف الصحاف، أن "هذه خطوة نراها مِصداقاً عمليّاً واضحاً يُفصِح عن حجم التعاون بين بغداد وبكين، وقوة أواصر العلاقات الستراتيجيّة التي تربط البلدين الصديقين".
وأوضح أن "ذلك يأتي ضمن مساعي وزارة الخارجيّة إلى تفعيل علاقات العراق، وانعكاساً لثقله السياسيّ والدبلوماسيّ مع دول العالم، وما وصلت إليه آفاق التعاون بين يغداد والصين من مُستويات مُتقدّمة".
وتابع الصحاف، أن "وكيل الوزارة الأقدم للشُؤُون السياسيّة والعلاقات الثنائيّة عبد الكريم هاشم مصطفى كان قد التقى مع تشانغ تاو سفير جمهوريّة الصين الشعبيّة لدى العراق يُرافِقه وفد دبلوماسيّ وفنّي في 2020/3/2، وأعرب عن تخصيص حكومة بلاده إلى العراق مُستلزمات الفحص المختبريّ لفايروس كورونا وذلك بتوفير (50000) شريط للفحص الطبّي لهذا الفايروس (RT-PCR)، وبدلات للوقاية، وكمامات ومستلزمات طبية أخرى تصل إلى 6 أطنان".
وبين ان "العراق يعرِب حُكُومة وشعباً عن شكره وتقديره لحُكُومة الصين يبعث بأصدق مشاعر التعاطف، والتمنّيات إلى الشعب الصينيّ لتجاوز أزمة هذا الفايروس، وتداعياتها على بلادهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: العراق يتسلّم اليوم كمامات ومستلزمات طبية تصل إلى ستة أطنان من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.