الخارجية: العراق يتسلّم اليوم كمامات ومستلزمات طبية تصل إلى ستة أطنان من الصين

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العراق يتسلّم، اليوم، الموادّ والأجهزة الطبّية التي بعثتها حكومة جمهوريّة الصين الشعبيّة لمُواجَهة فايروس كورونا (COVID-19) يُرافِقها فريق طبّي مُتخصِّص للتدريب في مجال الوقاية من هذا الفايروس، وأساليب التعامل مع المُصابين به".وأضاف الصحاف، أن "هذه خطوة نراها مِصداقاً عمليّاً واضحاً يُفصِح عن حجم التعاون بين بغداد وبكين، وقوة أواصر العلاقات الستراتيجيّة التي تربط البلدين الصديقين".

وأوضح أن "ذلك يأتي ضمن مساعي وزارة الخارجيّة إلى تفعيل علاقات العراق، وانعكاساً لثقله السياسيّ والدبلوماسيّ مع دول العالم، وما وصلت إليه آفاق التعاون بين يغداد والصين من مُستويات مُتقدّمة".

وتابع الصحاف، أن "وكيل الوزارة الأقدم للشُؤُون السياسيّة والعلاقات الثنائيّة عبد الكريم هاشم مصطفى كان قد التقى مع تشانغ تاو سفير جمهوريّة الصين الشعبيّة لدى العراق يُرافِقه وفد دبلوماسيّ وفنّي في 2020/3/2، وأعرب عن تخصيص حكومة بلاده إلى العراق مُستلزمات الفحص المختبريّ لفايروس كورونا وذلك بتوفير (50000) شريط للفحص الطبّي لهذا الفايروس (RT-PCR)، وبدلات للوقاية، وكمامات ومستلزمات طبية أخرى تصل إلى 6 أطنان".



وبين ان "العراق يعرِب حُكُومة وشعباً عن شكره وتقديره لحُكُومة الصين يبعث بأصدق مشاعر التعاطف، والتمنّيات إلى الشعب الصينيّ لتجاوز أزمة هذا الفايروس، وتداعياتها على بلادهم".