- 1/2
- 2/2
2020-03-07 | 17:32
1,015 مشاهدة
تلقى نادي الزوراء، انباءً سارة قبل مواجهة الميناء في اطار مواجهات الجولة الخامسة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وسيواجه النوارس فريق السفانة في الجولة الخامسة من المسابقة يوم الاربعاء المقبل على ملعب الفيحاء في البصرة.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، ان "اللاعب احمد فاضل يعود لتدريبات الفريق الجماعية تحضيراً لمواجهة الميناء يوم الخميس القادم ضمن الجولة الخامسة لدوري الكرة بعد ابتعاده عن مبارتي الفريق امام الكهرباء وأمانة بغداد بسبب الاصابة".
ويحتل الزوراء المركز الرابع برصيد 7 نقاط، يليه الميناء بذات الرصيد في المركز الخامس.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، ان "اللاعب احمد فاضل يعود لتدريبات الفريق الجماعية تحضيراً لمواجهة الميناء يوم الخميس القادم ضمن الجولة الخامسة لدوري الكرة بعد ابتعاده عن مبارتي الفريق امام الكهرباء وأمانة بغداد بسبب الاصابة".
ويحتل الزوراء المركز الرابع برصيد 7 نقاط، يليه الميناء بذات الرصيد في المركز الخامس.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر انباء سارة للنوارس قبل مواجهة السفانة في الفيحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.