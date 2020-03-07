انباء سارة للنوارس قبل مواجهة السفانة في الفيحاء

وسيواجه النوارس فريق السفانة في الجولة الخامسة من المسابقة يوم الاربعاء المقبل على ملعب الفيحاء في البصرة.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، ان "اللاعب احمد فاضل يعود لتدريبات الفريق الجماعية تحضيراً لمواجهة الميناء يوم الخميس القادم ضمن الجولة الخامسة لدوري الكرة بعد ابتعاده عن مبارتي الفريق امام الكهرباء وأمانة بغداد بسبب الاصابة".



ويحتل الزوراء المركز الرابع برصيد 7 نقاط، يليه الميناء بذات الرصيد في المركز الخامس.