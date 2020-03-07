تسجيل ثماني حالات جديدة بفيروس كورونا في بغداد والنجف

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل ثماني حالات جديدة بـ" فيروس كورونا" في بغداد والنجف.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ سبع حالات في بغداد والثامنة في النجف".
وأضاف البدر، أنه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل ملاكات الوزارة للتعامل مع المصابين والملامسين".
وأشار إلى أن "الوزارة تؤكد على تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ومسؤولية الجهات المعنية عن محاسبة المخالفين وتدعو إلى اتباع قواعد الحماية الشخصية والمجتمعية لحماية الافراد والمجتمع".
وأضاف البدر، أنه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل ملاكات الوزارة للتعامل مع المصابين والملامسين".
وأشار إلى أن "الوزارة تؤكد على تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ومسؤولية الجهات المعنية عن محاسبة المخالفين وتدعو إلى اتباع قواعد الحماية الشخصية والمجتمعية لحماية الافراد والمجتمع".
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