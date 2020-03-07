بسبب كورونا.. إعلان حالة التأهب القصوى في ثلاث محافظات إيرانية

قالت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء يوم السبت، إن السلطات أعلنت حالة التأهب القصوى في 3 محافظات إيرانية بسبب فيروس كورونا. وأشارت الوكالة إلى أن المحافظات الثلاث هي قم وجيلان ومازندران. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 145 والمصابين إلى 5823 شخصا. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1076 حالة إصابة جديدة في البلاد، ووفاة 21 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 1669 شخصا.



وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة طهران بلغ 1539 حالة. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة طهران بلغ 1539 حالة.

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