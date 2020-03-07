رياضة 2020-03-07 | 17:18 914 مشاهدة اعلن مدرب نادي برشلونة ، كيكي سيتين، تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد في إطار منافسات الاسبوع الـ27 من الدوري الاسباني لكرة القدم. وفيما يلي قائمة برشلونة لمواجهة سوسيداد: Advertisements حراسة المرمى: شتيغن خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، البا. خط الوسط: دي يونغ، بوسكتس، راكيتيتش. خط الهجوم: ميسي، جريزمان، برايثويت. وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، حيث ستكون منقولة مباشرة عبر قناة "بين سبورت HD 4".

المحرر: محمد خليل

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كانت هذه تفاصيل خبر ميسي وجريزمان وبرايثويت يقودون هجوم البارسا امام سوسيداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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