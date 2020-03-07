مستشار حكومي: لا مخاوف على رواتب الموظفين

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، عدم وجود مخاوف على رواتب موظفي الدولة .
ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن صالح قوله، إن "الحكومة العراقية تعتقد بأن رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية من الخطوط الحمراء ولا يمكن المساس بها".
وأضاف أن "هنالك تدابير مالية لتأمين رواتب الموظفين تتبعها الحكومة منها ضغط الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع غير المهمة إضافة إلى معالجات أخرى".
وأشار صالح إلى أن "ما يعادل ثلث الشعب العراقي يتسلم دخلاً من الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر، فضلاً عن القطاع الخاص الذي هو الآخر يعتمد على دخل الموظف أو المتقاعد"، مبيناً أن "الانخفاض في أسعار النفط يترك تأثيراً لكن هناك معالجات مالية صارمة".
وأضاف أن "هنالك تدابير مالية لتأمين رواتب الموظفين تتبعها الحكومة منها ضغط الإنفاق وتأجيل بعض المشاريع غير المهمة إضافة إلى معالجات أخرى".
وأشار صالح إلى أن "ما يعادل ثلث الشعب العراقي يتسلم دخلاً من الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر، فضلاً عن القطاع الخاص الذي هو الآخر يعتمد على دخل الموظف أو المتقاعد"، مبيناً أن "الانخفاض في أسعار النفط يترك تأثيراً لكن هناك معالجات مالية صارمة".
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