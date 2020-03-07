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سباق الهدافين في دوري الكرة الممتاز

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2020-03-07 | 16:53

سباق الهدافين في دوري الكرة الممتاز

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مرت اربع جولات على انطلاق الدوري العراقي الممتاز، بعدما توقف اضطرارياً بسبب الاوضاع التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي.
ويتصدر مهاجم النفط، محمد داود قائمة الهدافين برصيد 5 اهداف، يليه مهاجم القوة الجوية ايمن حسين برصيد 4 اهداف ويتساوى مهاجم الشرطة مروان حسين ومهاجم القوة الجوية حمادي احمد ومهاجم النجف علي عبد الله صلال، المركز الثالث برصيد 3 اهداف.

ثم يأتي بعدهم كل من مهاجم الحدود حسام جار الله ومهاجم الزوراء مهند عبد الرحيم ومهاجم الشرطة علاء عبد الزهرة ومهاجم الصناعات محمود احمد، برصيد هدفين.

ويتصدر النفط دوري الكرة الممتاز برصيد 10 نقاط، يليه القوة الجوية برصيد 9 نقاط ثم النجف برصيد 7 نقاط.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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