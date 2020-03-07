سباق الهدافين في دوري الكرة الممتاز

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2020-03-07 | 16:53
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مرت اربع جولات على انطلاق الدوري العراقي الممتاز، بعدما توقف اضطرارياً بسبب الاوضاع التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي.
ويتصدر مهاجم النفط، محمد داود قائمة الهدافين برصيد 5 اهداف، يليه مهاجم القوة الجوية ايمن حسين برصيد 4 اهداف ويتساوى مهاجم الشرطة مروان حسين ومهاجم القوة الجوية حمادي احمد ومهاجم النجف علي عبد الله صلال، المركز الثالث برصيد 3 اهداف.
ثم يأتي بعدهم كل من مهاجم الحدود حسام جار الله ومهاجم الزوراء مهند عبد الرحيم ومهاجم الشرطة علاء عبد الزهرة ومهاجم الصناعات محمود احمد، برصيد هدفين.
ويتصدر النفط دوري الكرة الممتاز برصيد 10 نقاط، يليه القوة الجوية برصيد 9 نقاط ثم النجف برصيد 7 نقاط.
ثم يأتي بعدهم كل من مهاجم الحدود حسام جار الله ومهاجم الزوراء مهند عبد الرحيم ومهاجم الشرطة علاء عبد الزهرة ومهاجم الصناعات محمود احمد، برصيد هدفين.
ويتصدر النفط دوري الكرة الممتاز برصيد 10 نقاط، يليه القوة الجوية برصيد 9 نقاط ثم النجف برصيد 7 نقاط.
المحرر: محمد خليل
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