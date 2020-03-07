وفاة شخصين وارتفاع اعداد الإصابة بفيروس كورونا إلى 206 حالة في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، السبت، عن وفاة شخصين وارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا إلى 206 حالة في البلاد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة قولها ووكالة الصحة العامة، ان "هناك حالتي وفاة فقط بالفيروس حتى الآن في بريطانيا".
وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، يوم أمس الجمعة، إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى عزلهما وتلقيهما الرعاية الصحية في منزليهما.
من جانبها، قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الشخصين يعملان في حمل ونقل الأمتعة، وبإصابتهما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة المتحدة إلى 163 مصابًا.
وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، يوم أمس الجمعة، إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى عزلهما وتلقيهما الرعاية الصحية في منزليهما.
من جانبها، قالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الشخصين يعملان في حمل ونقل الأمتعة، وبإصابتهما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة المتحدة إلى 163 مصابًا.
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