- 1/2
- 2/2
2020-03-07 | 16:21
1,123 مشاهدة
عاد نادي الشرطة لنتائجه المتذبذبة بعدما تعادل امام مضيفه الميناء 1-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي لحساب الاسبوع الرابع من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وبدأ السفانة التسجيل في المباراة، إذ سجل عبد المجيد ابو بكر الهدف الاول في الدقيقة 69، قبل ان يتمكن سعد عبد الامير من تعديل الكفة للقيثارة الخضراء في الدقيقة 75 من عمر المباراة.
وبهذا التعادل وصل رصيد الشرطة الى النقطة 5 في المركز العاشر، فيما اصبح رصيد الميناء 7 نقاط في المركز الخامس.
وبهذا التعادل وصل رصيد الشرطة الى النقطة 5 في المركز العاشر، فيما اصبح رصيد الميناء 7 نقاط في المركز الخامس.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة يعود لنتائجه المتذبذبة ويتعادل امام الميناء في ممتاز الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.