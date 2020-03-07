الشرطة يعود لنتائجه المتذبذبة ويتعادل امام الميناء في ممتاز الكرة

وبدأ السفانة التسجيل في المباراة، إذ سجل عبد المجيد ابو بكر الهدف الاول في الدقيقة 69، قبل ان يتمكن سعد عبد الامير من تعديل الكفة للقيثارة الخضراء في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وبهذا التعادل وصل رصيد الشرطة الى النقطة 5 في المركز العاشر، فيما اصبح رصيد الميناء 7 نقاط في المركز الخامس.

