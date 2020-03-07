غداً.. وزير الخارجية المصري يزور بغداد

اعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، السبت، أن نظيره المصري سامح شكري سيزور بغداد يوم غد. وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر، "نستقبل الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية مصر يوم غد في بغداد حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الرئيس برهم صالح". وأضاف "نجري معه مباحثات ثنائية حول تطوير العلاقات العراقية المصرية وشؤون المنطقة".

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