بالصور.. مستشفى ميداني في الناصرية لمواجهة كورونا

وقال الحشد في بيان أطلعت الخليج 365 على نسخة منه، إن "الحشد الشعبي قام بتجهيز مدينة الناصرية بمستشفى ميداني لدعمها طبيا في مواجهة فيروس كورونا وذلك ضمن حملة وعي".

وأضاف، أن "المستشفى الميداني تم نقله إلى مستشفى الامام الحسين (عليه السلام) التعليمي وسط الناصرية وسينصب رسميا غدا الأحد".