السعودية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بـ 'فيروس كورونا' قادمتين من العراق وإيران

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة مواطنتين بـ "فيروس كورونا" أحدهما قادمة من إيران والأخرى من العراق.
ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن الوزارة قولها، إنه "ظهرت إصابتين جديدتين لمواطنتين أحدهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين ولم تفصح عند المنفذ السعودي عن تواجدها في إيران، وعن مواطنة أخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة ولم تفصح عن ذلك عند المنفذ".
وأضافت أنه "وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة فقد تم فور وصولها للمنفذ نقلها مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس وتم نقلها على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى".
وأوضحت الوزارة، أن "جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة".
وأضافت أنه "وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة فقد تم فور وصولها للمنفذ نقلها مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري التي أثبتت الإصابة بالفيروس وتم نقلها على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى".
وأوضحت الوزارة، أن "جميع الحالات السبع التي أعلن عنها معزولة حالياً في المستشفى، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة".
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