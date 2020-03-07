الصحة تعلن حصيلة المصابين بفايروس كورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، عن حصيلة المصابين بفايروس كورونا في العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حصيلة المصابين بفايروس كورونا في عموم العراق بلغت 46 حالة اصابة". Advertisements واضاف ان "اربعة منهم توفوا فيما تماثل اثنان للشفاء". واعلنت وزارة الصحة، امس الجمعة، عن تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة مصابة بكورونا، مبينة ان خمسة منهم في بغداد واثنان بالسليمانية والحالة الثامنة لمرأة توفيت في كربلاء.



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