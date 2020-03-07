أمراء سعوديون يعلقون ضمنيا على قرار اعتقال أميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف

وعلق بعض الأمراء بشكل ضمني على تلك الأنباء مستخدمين الهاشتاغ، فغرد الأمير سطام بن خالد آل سعود والأمير عبد العزيز بن متعب آل سعود، كل على حدة، بمقطع شعري معروف في مدح الأمير محمد بن سلمان.

وكتب الأمير عبد الله بن سلطان آل سعود على صفحته: "من سالمهم سالمناه، ومن عاداهم عاديناه، هذا أمر بايعنا عليه وعاهدنا الله به، والأمر من قبل ومن بعد لله"، مرفقا كلماته #كلنا سلمان كلنا_محمد، الذي أثار ضجة وبات تراند في المملكة.



وفي وقت سابق من أمس الجمعة، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة، أن السلطات السعودية اعتقلت الأميرأحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف، بعد تفتيش منزليهما، واعتقلت أيضا شقيق الأمير محمد، نواف بن نايف.

وقالت الصحيفة إن اعتقال الأميرين، وهما حسب وصفها "من أكثر الشخصيات البارزة في المملكة" من شأنه "تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإزاحة منافسيه على اعتلاء العرش".



وذكرت أن حراسا من البلاط الملكي يرتدون أقنعة وملابس سوداء ذهبوا إلى منزلي الرجلين واعتقلوهما وفتشوا منزليهما، مشيرة إلى أنه قد وجهت لهما تهمة "الخيانة".