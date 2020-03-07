مساعدات وفريق طبي صيني في الطريق الى بغداد 'صور'

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افاد مصدر مطلع، السبت، بأن مساعدات طبية وفريق طبي صيني في الطريق الى بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مساعدات طبية صينية وفريق من خبراء الاطباء الصينيين في الطريق الى بغداد".
وأعلن رئيس الهلال الأحمر العراقي ياسين المعموري، في الثالث من اذار الحالي، عزم الصين إرسال مساعدات طبية خاصة بمواجهة فايروس كورونا إلى العراق، مبينا أن المساعدات تتضمن أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات للفحوصات المختبرية.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا انها لمساعدات طبية صينية وهي في طريق شحنها الى العراق.
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