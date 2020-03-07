عضو بالديمقراطي الكردستاني يستبعد ترشيح احد الاسماء التي طرحت سابقا لرئاسة الوزراء‬

وقال قاسم في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة ينبغي على الجميع اختياره وفق رؤية تؤدي الى تحقيق المطلوب منه باجراء الانتخابات المبكرة وتلبية مطالب المتظاهرين"، مبينا ان "اختيار اسم مرشح من الاسماء التي طرحت سابقا هو امر مستبعد على اعتبار ان هناك العديد من الكفاءات الوطنية القادرة على التصدي للمرحلة وتستطيع تحقيق الاجماع الوطني والشعبي".واضاف قاسم، أن "القوى السياسية الشيعية وهي المعنية باختيار اسم المرشح عليها التفاهم والتباحث عن شخصيات غير جدلية وتنسجم مع المعايير التي وضعت للمرشح لضمان تحقيقه المقبولية"، مشددا على ان "هناك العديد من الكفاءات المتميزة والفعالة والمدعومة من قبل الجميع والتي يمكن اختيار اسماء منها ولا نعتقد ان هنالك جدوى بالعودة الى الاسماء السابقة".

وتداولت وسائل الاعلام عددا من الأسماء لتولي منصب رئاسة الوزراء الانتقالية بينهم مسؤولون حاليين ونواب واشخاص عسكريون، فضلا عن اشخاص مستقلون لتشكيل الحكومة المؤقتة بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في الاول من كانون الاول الماضي.