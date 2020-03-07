بالفيديو..خياط من الناصرية يصنع الكمامات ويوزعها مجانا

هذه الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا في الناصرية لا سيما من المقربين من الخياط زياد الجابري صاحب المبادرة كونها بادرة إنسانية مهمة في وقت احتكرت فيه بعض الصيدليات والمذاخر بيع الكمامات ورفعت اسعارها لأرقام خيالية ما صعب على المواطن البسيط شراءها والوقاية من خطر كورونا القاتل.

ومع كثرة المخاوف من انتشار هذا المرض الخطير في العراق وانتقال بعض المصابين من دول مجاورة الى الداخل تبرز الحاجة ملحة لاجراءات حكومية عاجلة لتفادي خطر كارثة تلوح بالأفق لاسيما مع فشل الحكومة في تامين الكمامات الطبية التي تعد من ابسط مقومات الوقاية.