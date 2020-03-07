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بالفيديو..خياط من الناصرية يصنع الكمامات ويوزعها مجانا

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الخوف والهلع الذي سببه انتشار فايروس كورونا في العالم والمنطقة المحيطة بالعراق فضلا عن تسجيل عدد من الحالات المؤكدة داخل البلاد دفع بآلاف المواطنين في ذي قار الى اقتناء الكمامات الطبية الأمر الذي ادى الى ارتفاع اسعارها لأكثر من ستة أضعاف وخلو اغلب الصيدليات منها ما دفع احد خياطي الناصرية الى خياطة الكمامات بشكل مبسط وتوزيعها مجانا على من يريد.
هذه الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا في الناصرية لا سيما من المقربين من الخياط زياد الجابري صاحب المبادرة كونها بادرة إنسانية مهمة في وقت احتكرت فيه بعض الصيدليات والمذاخر بيع الكمامات ورفعت اسعارها لأرقام خيالية ما صعب على المواطن البسيط شراءها والوقاية من خطر كورونا القاتل.

ومع كثرة المخاوف من انتشار هذا المرض الخطير في العراق وانتقال بعض المصابين من دول مجاورة الى الداخل تبرز الحاجة ملحة لاجراءات حكومية عاجلة لتفادي خطر كارثة تلوح بالأفق لاسيما مع فشل الحكومة في تامين الكمامات الطبية التي تعد من ابسط مقومات الوقاية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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