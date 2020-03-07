بالفيديو..خياط من الناصرية يصنع الكمامات ويوزعها مجانا

الخوف والهلع الذي سببه انتشار فايروس كورونا في العالم والمنطقة المحيطة بالعراق فضلا عن تسجيل عدد من الحالات المؤكدة داخل البلاد دفع بآلاف المواطنين في ذي قار الى اقتناء الكمامات الطبية الأمر الذي ادى الى ارتفاع اسعارها لأكثر من ستة أضعاف وخلو اغلب الصيدليات منها ما دفع احد خياطي الناصرية الى خياطة الكمامات بشكل مبسط وتوزيعها مجانا على من يريد.
هذه الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا في الناصرية لا سيما من المقربين من الخياط زياد الجابري صاحب المبادرة كونها بادرة إنسانية مهمة في وقت احتكرت فيه بعض الصيدليات والمذاخر بيع الكمامات ورفعت اسعارها لأرقام خيالية ما صعب على المواطن البسيط شراءها والوقاية من خطر كورونا القاتل.
ومع كثرة المخاوف من انتشار هذا المرض الخطير في العراق وانتقال بعض المصابين من دول مجاورة الى الداخل تبرز الحاجة ملحة لاجراءات حكومية عاجلة لتفادي خطر كارثة تلوح بالأفق لاسيما مع فشل الحكومة في تامين الكمامات الطبية التي تعد من ابسط مقومات الوقاية.
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