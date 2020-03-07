محافظ كربلاء يعلن حجر الكوادر الطبية التي تعاملت مع المرأة المتوفية امس

اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، السبت، عن حجر الكوادر الطبية التي تعاملت مع المرأة المتوفية امس بالمحافظة بسبب فايروس كورونا.
وقال الخطابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم حجر الكوادر الطبية التي تعاملت مع المرأة المتوفية امس، بسبب عدم وعي عائلتها وإخفاء تفاصيل انها كانت قادمة من ايران، والذي سبب الاذى لها ما ادى الى وفاتها".
واضاف ان "حجر الكوادر جاء لكونها كانت تتعامل مع المصابة كمرض عادي"، مشيرا الى ان "اي مواطن جاء من الدول المصابة بفايروس كورونا واخفى المعلومات، سيسبب الاذى للمواطنين وسيحال الى القضاء".
واعلنت خلية الازمة في كربلاء، امس الجمعة، عن وفاة مرأة مصابة بفايروس كورونا، مشيرة الى انها تبلغ من العمر اكثر من 50 عاما.
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