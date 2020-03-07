النقل: إيقاف حركة القطارات لرحلات بغداد - بصرة ابتداء من اليوم

أعلنت وزارة النقل، السبت، إيقاف حركة قطارات المسافرين الصاعدة والنازلة لرحلات بغداد - بصرة ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، للوقاية من فايروس كورونا.
وقالت الشركة العامة لسكك حديد العراق في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "إيقاف حركة قطارات المسافرين الصاعدة والنازلة من بغداد إلى البصرة وبالعكس اعتبارا من اليوم السبت حتى إشعار آخر".
وأوضحت، أن "هذا القرار جاء ضمن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتفادي تداعيات انتشار مرض فايروس كورونا وذلك حرصاً على سلامة المواطنين الوافدين والمغادرين عبر قطارات السكك".
وأوضحت، أن "هذا القرار جاء ضمن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتفادي تداعيات انتشار مرض فايروس كورونا وذلك حرصاً على سلامة المواطنين الوافدين والمغادرين عبر قطارات السكك".
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