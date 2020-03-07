نجم الأولمبي العراقي يعود من الإصابة ويستعد للتحدي مع سوانزي

ولم يتمكن الحمادي من المشاركة في بطولة آسيا تحت 23 عاماً بسبب اصابته في أوتار الركبة خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب تحت 18 عاماً ضد مانشستر سيتي في كنون الأول.

وقال الحمادي في تصريح نشره الموقع الرسمي للنادي وترجمته الخليج 365، "اعتقد أن عملي الشاق قد أتى ثماره هذا العام، لذلك يجب أن أستمر في ذلك للتحسن".



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وأضاف "لقد تغيرت بشكل كبير كلاعب للأفضل، وآمل أن أتمكن من الاستمرار في ذلك الآن، من الواضح أنه ليس من المثالي أن تبقى خارج الملعب لمدة ثلاثة أشهر تقريباً".

وتابع "لا أريد أن أكون خارج الملعب وعدم تسجيل الأهداف، ينتابك هذا الشعور عندما تكون مصاباً".

وأكمل "عدت إلى التمرينات مجدداً، أنا الآن بحاجة لمحاولة تسجيل الأهداف ومساعدة زملائي مرة أخرى".

وسجل المهاجم العراقي المولود في العراق والذي بلغ الثامنة عشرة من العمر يوم الأحد، ظهوره التاسع لفريق الشباب في سوانزي سيتي هذا الموسم، حيث لعب في الدقيقة 76 من المباراة التي خسرها يوم الاثنين أمام وست بروميتش ألبيون في دوري الدرجة الثانية 2 في الدوري الإنجليزي.