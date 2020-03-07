استبعاد اخراج القوات الاميركية وتنفيذ اتفاقية الصين.. تغييرات في شروط تشكيل الحكومة

كشف مصدر سياسي، السبت، عن وجود تغييرات في شروط تشكيل الحكومة، فيما اشار الى استبعاد اخراج القوات الاميركية وتنفيذ اتفاقية الصين.

وقال المصدر ان "المفاوضات الحالية بشأن تشكيل الحكومة مركزة على اختيار رئيس حكومة عمرها عام واحد وبمهام محددة، أبرزها تنظيم عملية إجراء الانتخابات وإقرار الموازنة وتخفيض حدة نقمة الشارع من خلال اتخاذ قرارات تتماشى مع مطالب المتظاهرين".

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واضاف أن "الحديث عن شرط تنفيذ رئيس الحكومة اتفاقية الصين التجارية، أو شرط إخراج القوات الأميركية من البلاد لم يعد مطروحاً في المفاوضات، لحرص الجميع على تشكيل الحكومة الآن، ولقناعتهم بأن حكومة السنة الواحدة لن تتمكن من تنفيذ تلك الشروط، حتى وإن قالت (نعم) واستجابت لها".

من جانبه، أقرّ احد المفاوضين بتشكيل الحكومة بهذه المستجدات، مشيرا الى ان "ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق مطلب وطني، ولا يوجد اختلاف عليه من قبل الشارع أو القوى السياسية، لكن بمثل وضع العراق الحالي وأزمته الخانقة سيكون فرض شروط كبيرة وضخمة على الحكومة المرتقبة بمثابة تعجيز لها أو محاولة إفشال التوصل إلى تفاهم".